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قماش المخمل يعود بقوة هذا الخريف

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قماش المخمل يعود بقوة هذا الخريف قماش المخمل يعود بقوة هذا الخريف

قماش المخمل يعود بقوة هذا الخريف

ذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية أن موضة خريف/شتاء 2016/2017 تشهد عودة قوية للمخمل، ليمنح المرأة إطلالة فخمة تستلهم روح التسعينيات.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن المخمل يتلألأ هذا الموسم بألوان الأحجار الكريمة، مثل الأحمر الياقوتي والأخضر الزمردي، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار، مشيرة إلى أنه يغزو الموضة بكل أشكالها، حيث أنه يزين الجواكت والفساتين والسراويل والقطع الفوقية والأحذية والحقائب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وللحصول على إطلالة عصرية جريئة، توصي “فرويندين” بكسر قوالب التنسيق الجامدة، حيث يمكن تنسيق المخمل المتلألئ بألوان الأحجار الكريمة مع الألوان الفاتحة مثل الأبيض والكريمي والبيج والرمادي، وذلك للحصول على إطلالة مشرقة تناسب الحياة اليومية.

ونظراً لأن المخمل يمتاز بخامته الثقيلة، لذا يمكن التخفيف من حدة مظهره من خلال تنسيقه مع القطع الكاجوال، مثل سروال جينز وحذاء رياضي.

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