أوردت مجلة “إيلي” الألمانية أن نقوش “الزيبرا” تزين الحذاء ذا الكعب العالي في خريف/شتاء 2016/2017، لتمنح المرأة إطلالة متوحشة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن نقوش “الزيبرا” المستوحاة من جلد الحمار الوحشي تمتاز بخطوطها المستقيمة، التي تخطف الأنظار إليها من خلال التباين الجذاب بين اللونين الكلاسيكيين الأسود والأبيض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وإلى جانب نقوش الزيبرا يأتي الحذاء ذو الكعب العالي بقصّة على شكل حرف V ومقدمة مدببة، ويشتمل على كعب القطة “Kitten Heels” الرائج بقوة حالياً، وهو عبارة عن كعب نحيف متوسط الطول.