وزير الثقافة يشارك بمهرجان فرنسا السنوي للمأكولات

شارك المكتب الثقافي المصري بباريس في مهرجان فرنسا السنوي للمأكولات الذي يقام هذا العام للمرة الأولى بحضور 37 دولة و تستمر فعالياته حتى غدا الأحد.

وشهد الجناح المصري – بديكوراته الفرعونية و الشرقية – إقبالا كثيفا من زوار المهرجان -الذي انطلق أمس الجمعة – حيث قاموا بتذوق بعض المأكولات المصرية المعروفة … واحتوى الجناح المصري على قسم آخر للمنتجات الحرفية والمطرزات والمفروشات لمصممة الأزياء شهيرة فوزي.

كما تضمن الشق الفني للمهرجان – المقام على ضفاف نهر “السين”- حفلا موسيقيا لأوركسترا “عبده داغر” عازف الكمان المصري الذي قدم مقطوعات كلاسيكية شهيرة للفن المصري و العربي.

وكان حفل الافتتاح قد شهد حضور ممثلين عن الجهات الراعية : وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية وبلدية باريس بالإضافة إلى سفراء الدول المشاركة في المهرجان.

وحضر من الجانب المصري قرينة السفير المصري بفرنسا أمنية بدوي و قنصل مصر العام بباريس سيريناد جميل و المستشار هشام المقود نائب السفير و كذلك المستشارة الثقافية للسفارة المصرية بباريس نيفين خالد وعدد من أعضاء السفارة.

ويتميز مهرجان فرنسا السنوي للمأكولات بعرض العديد من الأصناف والأطباق العالمية المتنوعة التي تشتهر بمذاقها الخاص وبتوابلها وبمقبلاتها الغنية، كما يعد فرصة استثنائية للتعرف على حضارات الشعوب و تعزيز التنوع والتبادل الثقافي بين مختلف البلدان, فضلا عن كونه ملتقى للكتاب و مناسبة لتقديم العروض الموسيقية و الفولكلورية المختلفة.