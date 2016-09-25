حزام الوسط يغازل أنوثتك هذا الخريف

قال خبير الموضة الألماني أندرياس روزه حزام الوسط يمثل نجم الموضة النسائية في خريف/شتاء 2016/2017، ليغازل أنوثة المرأة.

وأوضح روزه أن حزام الوسط يشبه الكورسيه، حيث أنه يستقر في المنطقة الواقعة بين تقوس الضلوع وعظام الحوض، ليمنح القوام مظهر الساعة الرملية، الذي يعد رمزا للأنوثة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار الخبير الألماني إلى أن حزام الوسط العريض يغازل المرأة، التي تتمتع بقوام غني بالمنحنيات، في حين أن حزام الوسط النحيف يداعب المرأة ذات القوام النحيل.

وعن كيفية التنسيق، أوضح روزه أن حزام الوسط يتناغم مع البلوزات الأكبر من المقاس “Oversize” والفساتين المفعمة بالأنوثة وكذلك الجواكت والمعاطف؛ حيث أنه يحدد خطوطها ويسلط الأضواء عليها.

وأشار روزه إلى أن حزام الوسط يأتي بتصاميم متنوعة، ويزدان بألسنة وأقفال لافتة للأنظار، مما يُغني عن ارتداء المزيد من الإكسسوارات.