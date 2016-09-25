أمين عام منظمة الكوميسا يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، سنديسو نجونيا أمين عام منظمة الكوميسا، قادمًا على رأس وفد من إثيوبيا فى زيارة لمصر تستغرق يومين، يبحث خلالها آخر التطورات الأفريقية.

يذكر أن الكوميسا تضم حاليا 19 دولة، هى مصر والسودان وبروندي وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس ورواندا وسيشيل وسوازيلاند وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، ويبلغ تعداد سكانها نحو ٤٠٠ مليون نسمة.

نشأت منظمة الكوميسا، بعد التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة التفضيلية، لدول شرق وجنوب أفريقيا، PTA –Preferential Trade Area ، والتي دخلت حيز التنفيذ فى عام 1982 .