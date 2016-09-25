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معارك عنيفة تدور حاليا بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة في حلب

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معارك عنيفة تدور حاليا بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة في حلب معارك عنيفة تدور حاليا بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة في حلب

سوريا_أرشيفية

تواصلت المعارك بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة في حلب شمالي سوريا للسيطرة على مخيم حندرات الاستراتيجي شمالي المدينة، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم (الأحد) عن مصادر في المعارضة قولها إن مقاتليها شنوا هجوما مضادا لاستعادة السيطرة على المخيم الذي قال الجيش السوري إنه سيطر عليه أمس السبت.

وترجع أهمية مخيم الحندرات للاجئين الفلسطينيين المهجور إلى وجوده على ربوة عالية تطل على طريق الكاستيلو الحيوي.

وكان الجيش السوري قد أعلن الخميس بعد فشل اتفاق الهدنة شن هجوم لبسط سيطرته الكاملة على حلب مدعوما بغطاء جوي.

أ ش أ

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