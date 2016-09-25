نقل مدير إدارة طنطا ومسئول الإرشاد بالمحلة بسبب حرائق قش الأرز

قرر المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، استبعاد مدير إدارة طنطا الزراعية المهندس على غراب، والمهندس محمود المصرى رئيس قسم الإرشاد بمركز المحلة، بسبب وجود حرائق قش الأرز فى دوائر عملهم دون متابعة .

كان وكيل الوزارة قد رافق المهندس احمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة ، خلال جولته بالغربية للوقوف على مدى تطبيق التعاون بين البيئة والزراعة فى تدوير المخلفات الزراعية، ورافقهم الدكتور جمال الصعيدى رئيس الفرع بوزارة البيئة ،والمهندس عصام عامر رئيس جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والمهندس سعيد إسماعيل مدير عام الإرشاد الزراعى بالغربية.

وتبين للجنة وجود حرائق لقش الأرز فى نطاق دائرة إدارة مركز طنطا تحديدا بناحية سبرباى، كما تبين تدنى مستوى أعمال التدوير بقطاع إدارة المحلة، وبناءا عليه أصدر قراره السابق .

وأكد المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن المديرية رفعت حالة الطوارئ منذ بداية حصاد الأرز ، وهناك نوبتجيات عمل علي مدار الـ24 ساعة ومتابعة ميدانية من قبل فرق العمل بالإدارات والجمعيات الزراعية ، ورصد كافة المخلفات ، ووقفها فى الحين، وتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

وأضاف العتال في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المحافظة بها 128 ألف فدان أرز بجميع المراكز، منهم 70 ألف فدان، مقررة حسب الدورة الزراعية، التى حددتها الإدارات الزراعية بالمراكز والجمعيات بالقرى، و58 ألف فدان مخالفة شروط الدورة الزراعية يتم التعامل معها قانونيا.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن إجمالى ما تم حصده من محصول الأرز بالغربية حوالى 25 %، وتم رصد المخالفات، وتحرير 441 محضر ضد المخالفين حتى تاريخه ، وهناك متابعة جيدة من خلال لجان الرصد ، لتنفيذ تعليمات وزارة الزراعة ، وتكليفات اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية للقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز والسحابة السوداء .