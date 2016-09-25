أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

احتراق 10 قراريط من محصول قصب بعد سقوط أسلاك كهربائية فى سوهاج

Google+ Print
احتراق 10 قراريط من محصول قصب بعد سقوط أسلاك كهربائية فى سوهاج احتراق 10 قراريط من محصول قصب بعد سقوط أسلاك كهربائية فى سوهاج

>سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء السعيد نمشه مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بناحية قرية البلابيش دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بمساحة 10 قيراط من محصول قصب بسبب حدوث ماس كهربائى نتيجة سقوط أحد أسلاك الكهرباء المارة أعلى الأرض الزراعية.

 

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بسقوط سلك على أحد الأراضى الزراعية بدائرة المركز ونشوب حريق.

 

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علاء عبدالرحمن رئيس فرع بحث الشرق بنشوب الحريق بأرض زراعية مزروعة قصب ملك عبد الله على عبد الله محمد 43 سنة عامل لم ينتج عن الحريق إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فى احتراق مساحة حوالى "10" قيراط من محصول القصب.

 

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص وعلل نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى نتيجة سقوط أحد أسلاك الكهرباء المارة أعلى أرضة الزراعية ونفى الشبهة الجنائية واتهم شركة الكهرباء بالإهمال والتسبب فى نشوب الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتم إخطار هندسة الكهرباء كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 4317 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365