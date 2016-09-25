احتراق 10 قراريط من محصول قصب بعد سقوط أسلاك كهربائية فى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء السعيد نمشه مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بناحية قرية البلابيش دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بمساحة 10 قيراط من محصول قصب بسبب حدوث ماس كهربائى نتيجة سقوط أحد أسلاك الكهرباء المارة أعلى الأرض الزراعية.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بسقوط سلك على أحد الأراضى الزراعية بدائرة المركز ونشوب حريق.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علاء عبدالرحمن رئيس فرع بحث الشرق بنشوب الحريق بأرض زراعية مزروعة قصب ملك عبد الله على عبد الله محمد 43 سنة عامل لم ينتج عن الحريق إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فى احتراق مساحة حوالى "10" قيراط من محصول القصب.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص وعلل نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى نتيجة سقوط أحد أسلاك الكهرباء المارة أعلى أرضة الزراعية ونفى الشبهة الجنائية واتهم شركة الكهرباء بالإهمال والتسبب فى نشوب الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتم إخطار هندسة الكهرباء كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 4317 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.