قائد عام شرطة أبوظبي يطّلع على خدمات المنشآت العقابية

اطلع اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، يرافقه اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي بالإنابة، خلال الزيارة التفقدية إلى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، على كافة الخدمات المقدمة في المنشآت العقابية والخاصة بالنزلاء، والمبادرات والبرامج التي تقدمها إدارة المؤسسة والتي تتماشى مع الاستراتيجية العامة لشرطة أبوظبي وأفضل التجارب والممارسات العالمية والخدمات المتوفرة للنزلاء التي تضمن بيئة صالحة ومثالية يراعى فيها حقوق المحكومين وفق القوانين والأنظمة والمواثيق المحلية والدولية.

وكان في استقبال اللواء الرميثي العميد سيف الزعابي، مدير الإدارة، والعميد حمد خميس الظاهري، نائب المدير العام للمؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية وعدد من الضباط من المنشآت العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي.

وأشاد قائد عام شرطة أبوظبي بما يتم تقديمه من خدمات، مؤكداً على ضرورة المحافظة على التميز والجودة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتقديم الخدمات والبرامج التأهيلية للنزلاء ومنحهم الفرصة للاستفادة من الوقت بشكل ممنهج ومدروس ليكونوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع، وتقديم برامج الإرشاد والنصح على أيدي خبراء ومتخصصين وتقديم الاستشارات للنزلاء بما يعزز من الاستقرار النفسي من خلال تعليمهم المهن اليدوية والحرف وممارسة الرياضة وفق برامج مدروسة.

وأكد اللواء الرميثي حرص شرطة أبوظبي على توفير أفضل الخدمات والبرامج التأهيلية النزلاء، مؤكداً أن الجودة والتميز والحرص على الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والذي يعتبر في مقدمة أولويات دولة الإمارات وكافة مؤسساتها وأجهزتها.