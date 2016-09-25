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»الإجابة الفورية« في بريد الإمارات تعزز الحملات التسويقية

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»الإجابة الفورية« في بريد الإمارات تعزز الحملات التسويقية »الإجابة الفورية« في بريد الإمارات تعزز الحملات التسويقية

تمكن المتعاملون مع مجموعة بريد الإمارات من الشركات من تعزيز الحملات التسويقية الخاصة بهم باستخدام خدمة الإجابة التجارية، التي تساعدهم في الحصول على ردود من المتعاملين المحتملين عن طريق البريد من دون أي تكلفة للمتعامل، في مكاتب البريد.

وقال إبراهيم بن كرم المدير التنفيذي التجاري لمجموعة بريد الإمارات إن خدمة الإجابة التجارية تتوفر من خلال توقيع عقد خاص بتصريح خدمة الإجابة وتقدم وسيلة مفيدة وبأسعار مناسبة تمكن الشركات من التواصل المباشر مع عملائها للحصول على آرائهم ومقترحاتهم نحو جودة المنتجات السلعية والخدمية، التي تقدمها هذه الشركات دون تحمل العملاء لأي رسوم إرسال بريدية.

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