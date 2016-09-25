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بدء الدراسة بكاقة مدارس الدقهلية ولجان متابعة مشددة من "التربية والتعليم"

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بدء الدراسة بكاقة مدارس الدقهلية ولجان متابعة مشددة من "التربية والتعليم" بدء الدراسة بكاقة مدارس الدقهلية ولجان متابعة مشددة من "التربية والتعليم"

>الدقهلية ـ محمد حيزة

استقبلت مدارس محافظة الدقهلية، بكامل طاقتها، اليوم الأحد، طلاب وتلاميذ الصفوف المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، فى أول أيام الدراسة لعام 2016 ـ 2017.

 

وتزاحم الطلاب والطالبات أمام المدارس، وسادت حالة من التكدس المرورى بشوارع مدينة المنصورة، وعانى العديد من الطلاب معاناة شديدة فى الوصول إلى مدارسهم البعيدة عن طريق المواصلات بسبب الزحام.

 

فيما احتشد عشرات من أولياء الأمور بالمدارس وصعدوا للفصول لحجز المقاعد الأمامية، فى الفصول، وسادت حالة من الفرح فى صفوف العديد من الطلاب، بسبب بدء العام الدراسى الجديد.

 

وبدء اليوم بطابور الصباح، وببرنامج الإذاعة المدرسية، فيما قام على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمرور على العديد من المدارس للتأكد من حسن سير العملية الدراسية.

 

جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية كلف رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالحضور بمرافقة مديرى الإدارات التعليمية طابور الصباح بالمدارس خلال أول أيام الدراسة اليوم الأحد، ونبه على ضرورة التزام المدارس بالنظافة والجودة.

 

 

 

 

 

 

 

 


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