إصابة شرطيين في انفجار بالعاصمة المجرية

قالت الشرطة المجرية يوم الأحد في بيان إن انفجارا لم يعرف سببه هز وسط بودابست في وقت متأخر السبت مما تسبب في إصابة شرطيين.

وبحسب رويترز قال بيان الشرطة “استعانت الشرطة بخبراء لفحص المنطقة ومقابلة الشهود وجمع البيانات… يجري فحص مصادر الانفجار وتقييم الأضرار.”

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

ولم تصدر تعليقات أخرى من الشرطة ولا من وكالة إدارة الكوارث. ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق عما إذا كان الانفجار نجم عن هجوم متعمد.

كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان معارضا صريحا للهجرة إلى أوروبا وقام بحملة لإجراء استفتاء بشأن حصص إعادة توطين المهاجرين على افتراض أن الهجرة تزيد التهديد الإرهابي في أوروبا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة طوقت منطقة واسعة حول ميدان أوكتوجون بوسط بودابست وطالبت السكان بمغادرة المباني القريبة من موقع الانفجار.