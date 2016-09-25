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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31

ارشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث إن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، وأما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 31

الإسكندرية 24 29

مطروح 23 28

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

بلطيم 23 29

الإسماعيلية 23 31

السويس 23 32

العريش 20 29

نخل 18 28

طابا 19 29

الطور 26 29

مرسى علم 26 36

الغردقة 25 36

شرم الشيخ 27 35

رفح 19 28

كاترين 13 27

سيوة 21 30

المنيا 22 32

الفيوم 22 31

رأس سدر 23 33

أبوسمبل 24 35

وسط الدلتا 23 31

أسيوط 21 31

سوهاج 22 32

الأقصر 23 34

أسوان 25 35

شلاتين 24 35

حلايب 25 34

الوادى الجديد 24 33

قنا 23 33

نويبع 26 32

السلوم 22 27.

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