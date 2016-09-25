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اليوم.. بداية العام الدراسي بجميع المدارس الحكومية والخاصة

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اليوم.. بداية العام الدراسي بجميع المدارس الحكومية والخاصة اليوم.. بداية العام الدراسي بجميع المدارس الحكومية والخاصة

يبدأ اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد 2016- 2017، في جميع المدارس الحكومية والخاصة، حيث تستقبل مدارس الجمهورية ما يقرب من 20 مليون طالب وطالبة.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الفني، أن الدراسة انتظمت السبت، في أول يوم لها فى المحافظات التي بدأ فيها العام الدراسي، والتي وصلت إلى ما يقرب من 11 محافظة.

وأضاف أن نسب الحضور مرتفعة، موضحا أنها وصلت إلى ما يزيد عن الـ90%، إضافة إلى حضور أعضاء هيئة التدريس بالكامل فى المدارس التى بدأت فيها الدراسة والمدارس التى يبدأ بها العام الدراسى غدا الأحد.

وأوضح رئيس قطاع التعليم العام أن قيادات الوزارة تتابع انتظام الدراسة فى اليوم الأول لها، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات بالديوان وبكل مديرية تعليمية لتلقى الشكاوى وإعداد تقرير ورفعة إلى الوزير الدكتور الهلالى الشربينى والتعامل مع أية مشكلة قد تطرأ على الفور.

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة الداخلية بشأن وجود دوريات شرطية للمرور على المدارس وتأمين خروج الطلاب، إضافة إلى الأمن الإداري بالوزارة والذي يتابع دخول وخروج الطلاب.

يذكر أن الدراسة بدأت أمس السبت فى 11 محافظة وهي الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، القليوبية، الفيوم، الإسماعيلية، البحيرة، وكفرالشيخ”.

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