أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

يونهاب: الجيش الكوري الجنوبي يعلن موقع منظمة “ثاد” هذا الأسبوع

Google+ Print
يونهاب: الجيش الكوري الجنوبي يعلن موقع منظمة “ثاد” هذا الأسبوع يونهاب: الجيش الكوري الجنوبي يعلن موقع منظمة “ثاد” هذا الأسبوع

منظومة ثاد

يتوقع أن يعلن الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي هذا الأسبوع ملعب جولف موقعا جديدا لتثبيت المنظومة الصاروخية الأمريكية ثاد، وفقا لما قاله مسؤول بوزارة الدفاع هنا اليوم الاحد.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ووفقا لمسؤول في وزارة الدفاع فإن تقييمات ثلاث مواقع مرشحة لاستضافة نظام ثاد في مقاطعة سونج جو جنوب شرق البلاد قد “اكتملت تقريبا” ومن المرجح أن يتم الإعلان قبل نهاية شهر سبتمبر عن نتائجها لسكان سونج جو.

قد يتم الإعلان عن الموقع بعد جلسة الاستماع البرلمانية لوزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة يوم الأربعاء.

وكان الحليفان قد اختارا في وقت سابق قاعدة سونغ سان المدفعية ولكن عرضت ثلاثة مواقع بديلة بعد ان واجه القرار الأول معارضة من السكان المحليين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا