يونهاب: الجيش الكوري الجنوبي يعلن موقع منظمة “ثاد” هذا الأسبوع

يتوقع أن يعلن الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي هذا الأسبوع ملعب جولف موقعا جديدا لتثبيت المنظومة الصاروخية الأمريكية ثاد، وفقا لما قاله مسؤول بوزارة الدفاع هنا اليوم الاحد.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ووفقا لمسؤول في وزارة الدفاع فإن تقييمات ثلاث مواقع مرشحة لاستضافة نظام ثاد في مقاطعة سونج جو جنوب شرق البلاد قد “اكتملت تقريبا” ومن المرجح أن يتم الإعلان قبل نهاية شهر سبتمبر عن نتائجها لسكان سونج جو.

قد يتم الإعلان عن الموقع بعد جلسة الاستماع البرلمانية لوزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة يوم الأربعاء.

وكان الحليفان قد اختارا في وقت سابق قاعدة سونغ سان المدفعية ولكن عرضت ثلاثة مواقع بديلة بعد ان واجه القرار الأول معارضة من السكان المحليين.