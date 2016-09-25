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ذكرى توحيد وطننا الغالي

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تحل علينا هذا اليوم ذكرى اليوم الوطني السادس والثمانين ذكرى اليوم المجيد وذكرى الفخر بيوم الوطن الغالي. ذكرى توحيد وطننا الغالي علي يد الملك المؤسس ملك البناء موحد القلوب. وموحد الأمة جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه وأسكنه فسيح الجنان قائد المسيرة التي انطلق فجرها يوم الخامس من شهر شوال لعام 1319ه مسيرة التوحيد بعد الشتات ومسيرة الأمن بعد الخوف مسيرة الرخاء بعد الفقر والتي استمرت حتى اكتمل توحيد مملكتنا تحت مسمى المملكة العربية في الأول من الميزان لعام 1351ه الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر لعام 1932م لقد أرسى الملك عبدالعزيز أسس الدولة الحديثة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ بأسباب بناء دولة العلم والحضارة والتقدم أن واجبنا في هذا اليوم أن نتذكر كيف كنا وكيف أصبحنا وأن نمشي بهذا الوطن نحو مراكز القوة والبناء والحضارة والرقي بالعلم والعمل والتفاني؛ و الإخلاص ورفع رايته خفاقة في المعالي والحفاظ على أمنه واستقراره والدفاع عن ترابه الظاهر أمام كل معتد وعابث إننا في هذا اليوم نهنئ قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- وأبقاهم ذخراً لهذا الوطن المجيد كما أهنئ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ونهنئ أنفسنا وابناء وطننا بذكرى هذا اليوم العزيز ذكرى الوحدة والبناء والشموخ.

  • محافظ محافظة البكيرية

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