سعيد محمد السعيد*

أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللقيادة الحكيمة وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني لهذه البلاد وهو يوم مجيد يوم نعتز فيه ونفتخر لأنه حول هذه البلاد من الشتات والضياع إلى وحدة ملأها الإيمان والعقيدة الصحيحة.. يوم توحدت فيه البلاد وتوحدت فيه القلوب وتحولت تلك الأيام السوداء إلى أيام مضيئة ومشرقة على يد رجل كرس جهده لتخليص الناس من الفوضى والقتال إلى لحمة قوية وهو الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الذي كان همه أن يعيد لهذه الجزيرة مجدها وتاريخها.

وإن اليوم الوطني لهذه البلاد هو قصة طويلة من الكفاح لم يهدأ إلا بعد أن صار هذا الوطن الكبير دولة موحدة تبني دعائمها على التوحيد بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان.

إن اليوم الوطني هو فرصة للمواطن لكي يتأمل كيف كانت أحوال البلاد وأحوال الناس قبل توحيدها ولقد استطاع الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وأبناؤه من بعده أن يصلوا بهذه البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة وأصبحنا ولله الحمد نعيش في رخاء واستقرار وتقدم في كل مناحي الحياة.

واليوم والمسيرة مستمرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما فيه خير ونماء وطننا الغالي المملكة العربية السعودية وأن يعينه على أداء المسؤوليات الجسام تجاه وطنه وأمته وأن يشّد عضده بسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وكل التمنيات الطيبة للشعب السعودي النبيل في هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً.

*رئيس مركز الهدية