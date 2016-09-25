علي بن محمد الفاضل*

بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هذه الذكرى التي يتجدد بها تاريخ الوطن منذُ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه ومن بعد أبناءه البررة الذين قاموا على نهج المؤسس لهذا الكيان التاريخي وما نشهده من انجازات تنموية عملاقة في بناء المرافق وتدفق مشاريع الخير وتقوية البنية التحتية وما نشهد من رقي وازدهار وقد نال هذا الوطن في كافة أرجائه نهضة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم من القيادة الرشيدة بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- وقد تحقق ولله الحمد الكثير من التميزات التاريخية في سبيل النهوض بهذا الوطن المعطاء. ونسأل الله العلي القدير أن يوفق القيادة الرشيدة وعلى رأسها راعي هذه النهضة المباركة في هذا الوطن الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك المفدى وولي عهده الأمين وولي ولي العهد وحكومتنا الرشيدة وبلادنا العزيزة من كل مكروه.

*أحد أعيان رياض الخبرا