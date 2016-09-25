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«شكري» يستقبل وزير خارجية بوروندي بمقر البعثة المصرية في نيويورك

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«شكري» يستقبل وزير خارجية بوروندي بمقر البعثة المصرية في نيويورك «شكري» يستقبل وزير خارجية بوروندي بمقر البعثة المصرية في نيويورك

شكري ووزير خارجية بوروندي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية يوم السبت 24 سبتمبر الجاري وزير خارجية بوروندي بمقر بعثة الدائمة لدي الأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ، بالإضافه إلى التعامل مـع ملف الأزمــــه فــــي بوروندي في مجلس الأمن.

وأكــــد الوزير شكري خلال اللقاء على حرص مصر علي دعم الاستقرار والسلام في بوروندي ، والحفاظ علي سيادتها ، الأمر الذي دفعها الي الامتناع عن التصويت علي القرار الخاص بنشر قوه حماية شرطيه في بوروندي مؤخرا نتيجة لعدم موافقة البوروندية علي بعض تفاصيل نشر تلك القوة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير البوروندي أعرب لوزير الخارجية عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها مصر سواء في مجلس الأمن أو مجلس السلم والأمن الإفريقي من اجل دعم بوروندي والمساعدة في التوصل الي حل سلمي للازمه هناك، بعيدا عن فرض حلول بعينها أي من الأطراف أو التدخل الخارجي السافر في الشأن البوروندي.

كما أكد وزير الخارجية البوروندي على اعتزاز بلاده بعلاقة الأخوة والصداقة مع مصر، مؤكدا أن بورندي تنظر إلي علاقتها مع مصر باعتبارها علاقة خاصة، لاسيما في ظل التعاون القائم بين البلدين في مجال ملف مياه النيل.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور فيما بينهما، و من خلال بعثتي البلدين في الأمم المتحدة بنيويورك، و في إطار الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، لضمان تنسيق المواقف وتوفير الدعم المطلوب لبوروندي لتجاوز الأزمه السياسية بها.

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