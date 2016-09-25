انتشار الخدمات الأمنية بمحيط المدارس بالشرقية لضبط أى خروج على القانون

انتشرت فى الساعات الأولى، من صباح اليوم الأحد، الخدمات الأمنية، بالقرب من المدارس، بمحافظة الشرقية.

وشدد اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، على الخدمات الأمنية، المنتشرة بمحيط المدارس والمجمعات وخاصة ذات الكثافة العالية، بحسن معاملة المواطنين وأولياء الأمور، بضبط أى صور خروج على القانون، والمرور المستمر بمحيط تلك المدارس.

وأضاف طبلية، أنه تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، تتضمن وضع خدمة ثابتة أمام معظم المدارس ذات الكثافة العالية، خاصة مدارس الابتدائى ورياض الأطفال، مشيراً إلى أنه سيشارك فى عمليات التأمين فريق من أكفأ خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارات الإطفاء التى ستتمركز بالقرب من مناطق المدارس.

وأكد طبلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيكون هناك زيارات من الداخلية بشكل مستمر لمدارس الشرقية، وسيتم خلال تلك الزيارات إلقاء بعض المحاضرات عن علاقة الأمن بالشعب المصرى العظيم، مشيراً إلى أن هناك تكليفات عديدة من وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار لرجال الشرطة، أهمها تعظيم دور الشرطة فى حماية حقوق الإنسان.

وأوضح أن جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، شركاء فى العمل على احترام حقوق الإنسان وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة لها.

وعن تأمين الجامعة، أكد طبلية أن دور الأمن قاصر على التأمين خارج الجامعة، وفى حالة حدوث أى أحداث تستدعى دخول الأمن داخل الجامعة سوف يتم ذلك بالتنسيق مع رئيس جامعة الزقازيق وبناء على طلبه.