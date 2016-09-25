حبس عامل أربعة أيام لبيعه الحشيش أمام المدارس بجرجا سوهاج

تمكن الملازم أول حاتم عبد الحميد عبد الحق ضابط وحدة مباحث مركز جرجا والقوة المرافقة أثناء القيام بالمرور بناحية بيت خلاف دائرة المركز على المدارس بالمنطقة من ضبط أحد تجار المخدرات بحوزته 13 لفافه من مخدر الحشيش أثناء تواجده بجوار مدرسة القرية وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة برئاسة العميد كرم فاروق بتمكن ضابط وحدة مباحث مركز جرجا لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط أحد تجار المخدرات.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية أنه تلاحظ للضابط المذكور أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية للمدارس قيام "أحمد. ا .ص . ا " والمعروف عنه الاتجار فى المواد المخدرة بمزاولة نشاطه بجوار مدرسة بيت خلاف الابتدائية حيث تمكنت القوات من ضبطه حال محاولته الهرب وبحوزته كيس بداخله عدد "13" لفافة سلفانيه بها قطع من مادة الحشيش وأثناء عملية الضبط قام البعض من أهل المتهم برشق القوات بالحجارة لاثنائهم عن ضبطه مما أحدث إصابة المجند عبد الرحمن عبد السلام عبد الرحمن 22 سنة بقوات الأمن "بجرح قطعى أسفل الأنف" وتم عمل الإسعافات اللازمة له.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3225 إدارى مركز جرجا لسنة 2016 بالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق ويراعى التجديد له فى الميعاد .