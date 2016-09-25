صور..اليوم..انطلاق أولى حلقات الموسم الثاني من«نفسنه» على «القاهرة والناس»

تنطلق اليوم الأحد أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج “نفسنه” على فضائية “القاهرة والناس” في شكله الجديد، بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا طوال عرضه في الموسم الأول.

ويشهد الموسم الثاني من “نفسنه” عودة الفنانة انتصار بعد تغيبها فترة عن المشاركة في حلقات الموسم الأول لتنضم مرة أخرى إلى النجمتين هيدي كرم و بدرية طلبة في تقديم حلقات الموسم الجديد .. بجانب مذيعتين جديدتين هما “حبيبة” و “دلال”.

كما تتناول حلقات البرنامج في موسمه الجديد العديد من المفاجآت منها لقاءات مع شخصيات مختلفة من نجوم الفن والأدب والرياضة، بالإضافة إلى تطرقه إلى الموضوعات الجديدة، والأحداث الجارية والمتنوعة التي تهم المرأة والمجتمع، وذلك بنفس الإطار والأسلوب الساخر الذي يعد السمة المميزة للبرنامج والذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسمه الأول.

“نفسنه” برنامج اجتماعي كوميدي ساخر ويعرض في التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.