بالصور.. سوق الجمعة بالإسماعيلية يبحث عن تطوير وحل لمشكلة الباعة الجائلين

مشكلة سوق الجمعة وسط مدينة الإسماعيلية من المشاكل القديمة والتى مازالت عاصية على الحل بشكل نهائى لعدة أسباب وجود السوق وسط المدينة يتسبب فى زحام شديد للمواطنين وبعد إنشاء نفق الثلاثينى المواجة للسوق أصبحت المشكلة أكثر تعقيدا بالنسبة لانتشار الباعة الجائلين وهم الذين يفترشون الطرقات بدون محلات رسمية بالإضافة إلى مشكلة المياه الجوفية التى تعانى منها الإسماعيلية وتهالك شبكات الصرف الصحى داخل السوق جعله عرضة لمياه الصرف وبالرغم من ذلك فهناك تمسك شديد بالإبقاء على السوق فى مكانة الحالى ورفض نقلة إلى أى مكان آخر وهو السوق الرئيسى بمدينة الإسماعيلية ويوجد أسواق فرعية أخرى مثل سوق بورسعيد بعرايشية مصر وسوق حى السلام بالقرب من شارع العشرينى إلا أن مواطنى الإسماعيلية يفضلون سوق الجمعة ويسمونه السوق الكبير فى التسوق وشراء احتياجاتهم اليومية.

مشاكل سوق الجمعة

يقول أحمد عبد الله تاجر بسوق الجمعة أن القمامة تحاصر الفروشات والمحلات وينتج عنها رائحة كريهة وطالبنا بضرورة إزالة القمامة بشكل مستمر وقام الحى بعمل ورديات لإزالة القمامة إلا أنها مازالت تسبب مشكلة والسوق يحتاج إلى نظرة من المسئولين لتنظيمه والانتهاء من المحلات التى تم الإعلان عنها منذ فترة وتسليمها للباعة للحفاظ على الشكل الحضارى وتنظيم تواجد الباعة الجائلون وهم الذين لا يملكون محلات ويقومون بالفرش فى طرقات السوق والشوارع الجانبية.

النظافة والجهود الذاتية

وأشار غريب محمد السيد بائع نحن جميعا لسنا ضد النظافة ومستعدون للتعاون مع الحى لأن السوق مشاكل النظافة وانتشار القمامة صعبة تحتاج إلى متابعة مستمرة رغم المجهودات التى يقوم بها المهندس محمد الصافى رئيس حى ثانى فى متابعة النظافة ورفع القمامة إلا أن هناك مشكلة.

انتشار الباعة الجائلون

وأكد مصطفى أحمد فوزى أن المشكلة التى تواجهنا كمواطنين هى انتشار الباعة الجائلين على جانب نفق الثلاثينى وفى مدخل السوق وهذا الأمر يعيق دخول السيارات وحركة المشاة وتحتاج منطقة نفق الثلاثينى إلى متابعة من شرطة المرافق وتوسيع الطريق.

إنشاء 388 محلا جديدا بالسوق

من جانبه قال المهندس محمد الصافى رئيس حى ثانى أن سوق الجمعة من أكبر الأسواق فى مدينة الإسماعيلية وأقدمها وبدأت عملية تطوير السوق منذ عام 2007 حيث تم إنشاء 388 محل و520 فرشا وتم حصر جميع الباعة لتسليمهم هذه المحلات حتى نقضى على مشكلة الباعة الجائلون والعمل مستمر سوف يتم تسليم هذه المحلات للحاجزين من التجار على مراحل المرحلة الأولى 126 محل ويتم العمل فى باقى المراحل بتكلفة 15 مليون جنيه.

دوريتان لرفع القمامة يوميا

ويضيف الصافى بخصوص رفع القمامة هناك ورديتين يوميا من الحى تقوم برفع القمامة بشكل مستمر ودائم من جميع أنحاء السوق ويتم متابعة مياه الصرف أو كسور فى المواسير من خلال التنسيق مع شركة مياه القناه والمشكلة ترتفع حدتها مع قدوم فصل الشتاء حيث الأمطار الغزيرة التى يمكن أن تسقط وتم عمل انحدارات وتسليك غرف الصرف الموجودة استعدادا لفصل الشتاء بالإضافة إلى المتابعة من الحى وشركة المياه.