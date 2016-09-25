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وزير خارجية اليمن لرويترز: سنقدم شكوى للأمم المتحدة حول نقل إيران أسلحة للحوثيين

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وزير خارجية اليمن لرويترز: سنقدم شكوى للأمم المتحدة حول نقل إيران أسلحة للحوثيين وزير خارجية اليمن لرويترز: سنقدم شكوى للأمم المتحدة حول نقل إيران أسلحة للحوثيين

عبد الملك المخلافي

قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي يوم السبت إن اليمن يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن ما يعتبره نقل إيران أسلحة لحلفائها الحوثيين الذين يقاتلون اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال المخلافي أيضا في مقابلة مع رويترز إنه يأمل بسريان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة “بداية الأسبوع المقبل.”

وينحي اليمن والسعودية باللوم على إيران في تزويد الحوثيين بالسلاح. وتدخلت في اليمن في مارس2015 لمنع الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح من السيطرة على اليمن.

وتعتبر طهران الحوثيين السلطة الشرعية في اليمن ولكنها تنفي اتهامات بتزويدهم بالسلاح.

ولم تعلق البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل فوري على طلب للتعليق على أحدث اتهام.

وقال المخلافي في نيويورك حيث يحضر التجمع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة “هناك أسلحة جديدة من إيران مؤكد.

“لا يمكن إخفاء أن هناك تهريبا للسلاح لا يزال قائما من إيران. بعض هذه الأسلحة وجدت على الحدود اليمنية السعودية وهي أسلحة إيرانية معروفة في العادة.”

وقال المخلافي “نحن باتجاه تقديم شكوى مصحوبة بالأدلة إلى مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة .. هذا الأمر يخالف القرار الأممي 2216 الذي يحظر على الدول ليس فقط أن لا تقوم هي بتزويد الانقلابين بالسلاح ولكن يلزم هذه الدول ألا يقوم أحد من رعاياها أو على أرضها بنقل السلاح للانقلابيين.”

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