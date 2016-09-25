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الشرطة النسائية تستكمل حملاتها على المدارس للتصدى للتحرش

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الشرطة النسائية تستكمل حملاتها على المدارس للتصدى للتحرش الشرطة النسائية تستكمل حملاتها على المدارس للتصدى للتحرش

>كتبت - أمانى الأخرس

تستكمل مكافحة العنف ضد المرأة المكونة من عناصر الشرطة النسائية شن حملاتها فى محيط المدارس مع بدء العام الدراسى الجديد اليوم الأحد.

 وقد بدأت أمس بدء جوالتها لمكافحة ظاهرتى العنف والتحرش والمضايقات التى تتعرض لها الطالبات أمام المدارس،  حيث تقوم عناصر الشرطة النسائية بتوزع الشرطة كراسات وجداول تحمل شعار وزارة الداخلية كنوع من التواصل مع الطالبات، ويتكون فريق الشرطة النسائية من مدير مكافحة العنف وعدد من الضابطات والشرطيات بإشراف مدير إدارة العنف ضد المرأة العميد نشوى محمود والعقيد هبة كمال.

وتتسلح عناصر الشرطة النسائية بالعصا الكهربائية والصاعق الكهربائى لفض أى شغب أمام المدارس، وتتواجد فى محيط كافة مدارس القاهرة والجيزة والمحافظات منذ الصباح الباكر وحتى خروج الطالبات فى نهاية اليوم الدراسى.


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