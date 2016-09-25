"اليوم السابع" ينشر خريطة تطعيمات طلاب المدارس

مع بداية الدراسة، تقوم وزارة الصحة سنوياً بعمل حملات تطعيمية لوقاية الأطفال وحمايتهم من الأمراض الخطيرة على المدى البعيد.

وتضم قائمة التطعيمات عددا من الطعوم، أولها، تطعيم الجدرى المائى ويحصل علية الطلاب مجانا فى المدارس، وثانيها اللقاح الخماسى ويحتوى على 5 لقاحات مجمعة؛ وهى (الدفتيريا - التيتانوس - السعال الديكي - الإنفلونزا البكتيرية - شلل الأطفال).

أما ثالثها، فهو لقاح الحمى الشوكية ويوفر هذا اللقاح وقاية جزئية ضد المرض لذلك يفضل تكراره مرة كل 3 سنوات، وعليكِ تبليغ مدرسة طفلك بتاريخ آخر مرة حصل فيها على التطعيم، ويمكن الحصول على هذا اللقاح من مركز التطعيمات بالمصل واللقاح بسعر حوالي 60 جنيهًا.

ورابع الطعوم، لقاح شلل الأطفال ويحصل الطفل على جرعات معززة ضد مرض شلل الأطفال عند سن السابعة والثالثة عشر، وهي جرعات ضرورية لتكوين مناعة طويلة الأمد عند الأطفال، بينما الأربع جرعات الأساسية يحصل عليها الطفل على مدار السنة الأولى من عمره، بالإضافة للحملات القومية التي تقوم بها الدولة ضد شلل الأطفال، ويجب على كل طفل أن يحصل على كل الجرعات التي تعلن عنها الدولة.