أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

التحقيق مع صاحب مطحن بتهمة تخزين 6 أطنان ردة قبل بيعها بالسوق السوداء

Google+ Print
التحقيق مع صاحب مطحن بتهمة تخزين 6 أطنان ردة قبل بيعها بالسوق السوداء التحقيق مع صاحب مطحن بتهمة تخزين 6 أطنان ردة قبل بيعها بالسوق السوداء

>قنا – هند المغربى

بدأت نيابة قنا التحقيق مع صاحب مطحن وعامل بتهمة تخزين ردة دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء للتربح غير المشروع.كانت مباحث تموين قنا برئاسة النقيب محمد الملقب وإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث ألقت القبض على محمد أ أ 35 سنة عامل وعبد الحميد، ف ، م 40 سنة صاحب مطحن بعد العثور بحوزتهما على 6 أطنان ردة دقيق بلدى بدون فواتير قبل بيعها بالسوق السوداء وبيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات فى الواقعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365