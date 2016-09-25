التحقيق مع صاحب مطحن بتهمة تخزين 6 أطنان ردة قبل بيعها بالسوق السوداء

بدأت نيابة قنا التحقيق مع صاحب مطحن وعامل بتهمة تخزين ردة دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء للتربح غير المشروع.كانت مباحث تموين قنا برئاسة النقيب محمد الملقب وإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث ألقت القبض على محمد أ أ 35 سنة عامل وعبد الحميد، ف ، م 40 سنة صاحب مطحن بعد العثور بحوزتهما على 6 أطنان ردة دقيق بلدى بدون فواتير قبل بيعها بالسوق السوداء وبيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات فى الواقعة.