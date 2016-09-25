7 علاجات لالتهابات الجلد.. أبرزها الصبار وزيت جوز الهند

>كتبت آلاء الفقى
قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض العلاجات المنزلية التى تساعد فى الحد من التهاب الجلد والتى تتضمن الآتى:
1. الكريمات:
من الضرورى استشارة الطبيب للحصول على كريم الهيدروكورتيزون وبعض الكريمات التى تعمل على ترطيب المنطقة الجافة.
2.فيتامين e:
وذلك من خلال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين e، والذى يتواجد فى بعض الأطعمة كبذور عباد الشمس والذرة التى تعمل بشكل جيد، ومن الممكن وضع فيتامين e على الجلد المصاب لتخفيف الألم.
3.زيت جوز الهند:
سخن بعض زيت جوز الهند واتركه ليبرد ثم يتم تدليك المنطقة المصابة بالتهاب الجلد بلطف بشكل منتظم لبضعة أيام.
4.الصبار:
استخدام المادة "الجل" داخل الصبار تعمل بشكل فعال فى علاج التهاب الجلد.
5.خل التفاح:
من خلال خلط ملعقة صغيرة من الخل مع الماء، ووضعها بلطف على الجلد والمكان الذى يوجد به حكة لمدة شهر حتى تتحسن الحالة.
6. أخذ حمام دافئ:
وذلك من خلال إضافة بعض بيكربونات الصوديوم إلى حوض الماء، فهذا يقلل من إحساس الحكة.
7.الترطيب:
ترطيب المنطقة المتضررة بانتظام يمنع الجفاف والحكة.
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