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7 علاجات لالتهابات الجلد.. أبرزها الصبار وزيت جوز الهند

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7 علاجات لالتهابات الجلد.. أبرزها الصبار وزيت جوز الهند 7 علاجات لالتهابات الجلد.. أبرزها الصبار وزيت جوز الهند

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض العلاجات المنزلية التى تساعد فى الحد من التهاب الجلد والتى تتضمن الآتى:

1.  الكريمات:

من الضرورى استشارة الطبيب للحصول على كريم الهيدروكورتيزون وبعض الكريمات التى تعمل على ترطيب المنطقة الجافة.

 

2.فيتامين e:

وذلك من خلال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين e، والذى يتواجد فى بعض الأطعمة كبذور عباد الشمس والذرة التى تعمل بشكل جيد، ومن الممكن وضع فيتامين e على الجلد المصاب لتخفيف الألم.

 

3.زيت جوز الهند:

سخن بعض زيت  جوز الهند واتركه ليبرد ثم يتم تدليك المنطقة المصابة بالتهاب الجلد بلطف بشكل منتظم لبضعة أيام.

 

4.الصبار:

استخدام المادة "الجل" داخل الصبار تعمل بشكل فعال فى علاج التهاب الجلد.

 

5.خل التفاح:

من خلال خلط ملعقة صغيرة من الخل مع الماء، ووضعها بلطف على الجلد والمكان الذى يوجد به حكة لمدة شهر حتى تتحسن الحالة.

 

 

6. أخذ حمام دافئ:

وذلك من خلال إضافة بعض بيكربونات الصوديوم إلى حوض الماء، فهذا يقلل من إحساس الحكة.

 

7.الترطيب:

ترطيب المنطقة المتضررة بانتظام يمنع الجفاف والحكة.


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