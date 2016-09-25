الضويلع يؤكّد عزم «الصحة» لمضاعفة الجهود والإنجازات لتحقيق أهداف التحول الوطني

حمد الضويلع

رفع حمد الضويلع نائب وزير الصحة للشؤون الصحية أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- بمناسبة احتفالات المملكة باليوم الوطني مجدداً العهد والوعد لولاة الأمر وسأل العلي القدير أن تجدد مع المناسبة الوطنية الإنجازات والنجاحات في جميع المجالات وفيما يتعلق بصحة المواطن خصوصاً.

وقال الضويلع في تصريح بهذه المناسبة: إنه تتجدد مع احتفالات المملكة باليوم الوطني وذكرى تتويج ملحمة توحيد بلادنا المباركة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - مشاعر الوفاء والولاء لهذا الكيان وهذه الأرض التي نُشرف جميعاً بالانتماء إليها كما تتجدد الفرحة بالإنجازات التي تتحقق كل يوم في ربوع المملكة لما فيه رفعة الوطن وخير أبنائه.

وعبّر الضويلع عن تفاؤله بالتحول الوطني الكبير الذي يحظى بدعم ومتابعة سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد في كثير من القطاعات مبيناً أن القطاع الصحي قطع شوطاً طيباً في تهيئة البيئة الملائمة لبرنامج التحول الوطني وإيجاد الآليات اللازمة لتحقيق أهدافه في توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية لكل من يعيش على أرض المملكة، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص الوطني في تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال ما تقوم به وزارة الصحة من تطوير وتحديث للمنشأة الصحية وتوسيع مظلة خدمات الرعاية الصحية لتشمل كافة مدن ومراكز وقرى المملكة وتوفير أحدث التجهيزات الطبية والكوادر المتخصصة من أجل خدمة صحية تليق بأبناء هذا الوطن المعطاء وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد عزم وزارة الصحة مضاعفة الجهود والإنجازات بمشيئة الله تعالى لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني في القطاعات الصحية كافة والإفادة منه في الوصول بخدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية إلى مصاف مثيلاتها في أكثر الدول تقدماً.