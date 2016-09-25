اليوم محاكمة متهمى خلية أوسيم الإرهابية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 30 متهما، بينهم 16 متهما محبوسا، بخلية أوسيم الإرهابية والمتهمين بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحى البيومى.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل وأسامة عبد الظاهر وسكرتاية أحمد صبحى عباس.

يٌذكر أن القضية كانت فى البداية أمام الدائرة التى يترأسها المستشار محمد ناجى شحاتة، قبل أن يطلب الدفاع رد المحكمة، لتصل لدائرة المستشار شعبان الشامى، وطلب الدفاع الاستماع لشهود الإثبات وعرض الأحراز.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائى مستخدمةً فى ذلك العنف والإرهاب. كما اتهمتهم بالمشاركة فى التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون، دون الحصول على ترخيص ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة و الذخيرة ومحاولة إشعال النار فى محول كهربائى، والذى لم يتم لسبب لا دخل لهم به.