القبض على صاحب محل يبيع ملابس رياضية مغشوشة بالقاهرة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط محل يبيع ملابس رياضية مغشوشة ومقلدة لشركات عالمية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط التموين تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص لتجارة الملابس والأحذية الرياضية فى عابدين بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الملابس الجاهزة والأحذية الرياضية ذات منشأ أجنبى (الصين) الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" المغشوشة والمقلدة لكبرى الماركات "نايك ـ اديداس" لطرحها للبيع للجمهور، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

قامت اليوم مجموعة عمل من السادة ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه أسفرت عن المديرة المسئولة و1498 قطعة ملابس رياضية " ترنج ـ تشيرت " مغشوشة ومقلدة "مجهولة المصدر 871 زوج" أحذية رياضية " مغشوشة ومقلدة "مجهولة المصدر" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.