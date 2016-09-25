4 طرق لمنع الغازات.. منها شرب السوائل قبل تناول الأطعمة وتجنب الحلوى

يشعر كثير من الأشخاص أنهم يعانون من كثرة الغازات والتى تسبب لهم كثيرا من الإحراج وعدم الشعور بالراحة، فتشير الدراسات إلى أن المعدل الطبيعى لخروج الغازات فى اليوم يكون ما بين 14-12 مرة، ولكن قد يحدث هذا الأمر أكثر من ذلك بسبب بعض مشاكل الجهاز الهضمى أو قد يكون بسبب تناول بعض الأطعمة. ورصد موقع Web MD بعض الطرق التى تساعد على التخلص من هذه الغازات ومنها:

1- تجنب الأطعمة التى تسبب الغازات

هناك بعض الفواكه التى تسبب كثرة الغازات ومنها التفاح والكمثرى وهناك بعض الخضراوات أيضاً، التى يجب تجنب تناولها للتقليل من مشكلة كثر الغازات ومنها القرنبيط والبروكلى والبصل وبعض منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والآيس كريم، وهذه العناصر تحتوى على الألياف والسكريات والنشويات التى لا تهضم أو تمتص بسهولة، مما تسبب فى نهاية المطاف إلى حدوث الغازات المعوية.

2- شرب السوائل أو الماء قبل تناول الأطعمة

تناول الماء أو السوائل أثناء الأكل يتسبب فى أن تفقد المعدة أحماضها ولا تستطيع أن تهضم الطعام، لذلك ينصح الأطباء بشرب السوائل قبل الطعام بـ30 دقيقة، لكى تستطيع المعدة أن تهضم بشكل أفضل.

3- تناول الطعام وشرب الماء والسوائل ببطء.

تناول الطعام وشرب السوائل بسرعة يسمح بمرور كثير من الهواء والذي يمكن أن يسبب الغازات.

4- تجنب الحلوى الصناعية

وتشير كثير من الدراسات إلى أن الحلوى الصناعية تزيد بنسبة كبيرة الغازات فى الجسم.