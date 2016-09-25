"الأشغال العسكرية" و3 شركات كبرى تسابق الزمن لإنهاء مشروع إسكان منشأة ناصر

أكد المهندس خليل شعت، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، أن هناك أكثر من 30 مُعدة ميكانيكية تابعة لإدارة الأشغال العسكرية، التابعة للقوات المسلحة، تعمل بشكل منتظم لإنهاء المشروع الإسكانى الجديد بمنطقة "الشهبة"، والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال عام تقريبا، بالإضافة إلى 3 شركات كبرى تم التعاقد معها من أجل الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد.

وأضاف مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أول ما قام به فور توليه منصبه كان متابعة عشوائيات حى منشأة ناصر ومتابعة الأعمال الإنشائية بالمدينة الإسكانية الجديدة فضلا عن متابعته تطورات المشروع بشكل يومى.

وأوضح أنه هناك 3 مراحل للمشروع، تضم المرحلة الأولى منه 3 آلاف وحدة سكنية، مؤكداً أن أول 3 أشهر منها سيتم فيها أعمال التسوية وذلك قبل البدء من وضع الخرسانات، مشيراً إلى أنه هناك تعليمات بالانتهاء من المشروع بشكل كامل خلال 12 شهر فقط، وأن هناك عمل طوال 24 ساعة بموقع العمل للانتهاء فى الوقت المُحدد.

وأشار "شعت"، إلى أنه تم استهداف 47 ألف منزل يمثل خطورة داهمة منذ عام 2008، حيث تم إجلاء ما يقرب من 20 ألف أسرة منذ عام 2008 حتى الآن، وبالتالى تبقى 27 ألف أسرة تم إنشاء المشروعات السكنية الجديدة مثل الأسمرات والذى من المقرر له أن يضم 17 ألف أسرة، وجارٍ إنشاء المشروع الجديد بمنطقة الشهبة لاستعياب الـ 10 آلاف أسرة المتبقية.

ويقام المشروع على مساحة 120 فدان على أراضٍ جبلية، وجارٍ حاليا تسوية الموقع وإزالة أماكن الخطورة، ومن المقرر أن يضم المشروع 7000 وحدة سكنية تتراوح مساحتها مابين 63 متر 90 متر بخلاف توفير كافة الخدمات اللازمة لها من مسجد ومدارس ومحلات ونقطة شرطة ووحدة مطافى وإسعاف.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع 87 عمارة سكنية ومسجد ومنطقة ملاعب ومحلات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق رئيسية وفرعية، وتوصيل جميع المرافق الحيوية إليها ( مياه – صرف صحى – كهرباء- غاز).