بيع بعض مقتنيات ريغان وزوجته بأسعار خيالية

بيعت مؤخراً قطعة من سور برلين وزوج حذاء "كاوبوي" للرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغانRonald Raegan بعشرة أضعاف القيمة التقديرية، وذلك بعدما أنشأ دار مزادات كريستيز مزاداً في نيويورك يوم الإثنين 12 سبتمير/ أيلول لبيع 700 قطعة بين أثاث ومجوهرات وأحذية وغيرها من مقتنيات الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان وزوجته نانسي.

بيعت قطعة سور برلين التي يبلغ طولها 63 سنتيمترا ومغطاة برسم غرافيتي وعليها توقيع الرئيس الراحل مقابل 277500 دولار لمشتر لم يكشف عن اسمه. وكان المبلغ التقديري للقطعة هو 20 ألف دولار فقط.

وللقطعة أهمية خاصة نظرا للخطاب الذي ألقاه ريغان في غرب برلين عام 1987 وحث فيه الزعيم السوفياتي آنذاك ميخائيل غورباتشوف على "تحطيم هذا السور."

وبيع زوج الحذاء الذي أهداه الممثل السينمائي ريكس ألين Rex Allen لريغان مقابل 199500 دولار بينما اقتصرت قيمته التقديرية قبل المزاد على 20 ألف دولار

وقالت دار مزادات كريستيز إن أكثر من 2100 مزايد من كل أنحاء العالم سجلوا في المزاد الذي استمر يومين لبيع مجموعة من المقتنيات الخاصة ببريغان وزوجته نانسي.

وقال بروك هازلتون مدير كريستيز في الولايات المتحدة "استجابة السوق مع المجموعة كانت رائعة إذ تجاوزت النتائج تقديرات ما قبل البيع بكثير." كما ذكرت رويترز.

وخصصت عائدات المزاد إلى مؤسسة ومعهد رونالد ريغان الرئاسي في ولاية كاليفورنيا.

وكانت نانسي قد توفيت في مارس 2015بأزمة قلبية عن 94 عاما ً، بينما رحل ريغان قبلها بنحو 12 عاماً بعد معاناة مع مرض الزهايمر.

وكانت أغلى المعروضات ألماسة "بولغاري" ارتدتها نانسي ريجان في الرابع من يوليو تموز 1986 وبيعت مقابل 319500 دولار.