القبض على 11 هاربًا من أحكام قضائية بينهم هاربين من المؤبد بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 11 هاربا من أحكام قضائية بينهم هاربين من المؤبد فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود فاروق، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على المتهم " محمد .ش. م " 35 سنة عاطل مقيم مركز القنطرة شرق مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 8786 لسنة 2013 مركز أبوصوير والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "حظر تجول"، والمتهم" حسين. م .ح" 32 سنة عاطل، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 88 لسنة 2016 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " مخدرات"، والمتهم"مصطفى .س .ع" 27 سنة عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3491 لسنة 2015 قسم ثان والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة "تزوير".

كما تم ضبط المتهم" محمد .ز .ح" 22 سنة مزارع مقيم كوبرى أبوسيف ــ دائرة مركز القنطرة غرب، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 298 لسنة 2016 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم"نادر. م. ب" 36 سنة عاطل – مقيم مركز الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5599 لسنة 2013 مركز الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 5 سـنوات بتهمة "اختلاس" والمتهم" السيد .ص. إ" 53 سنة عاطل مقيم فنارة ــ دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3272 لسنة 2015 مركز فايد، والمقضى فيها بالسجن 3 سـنوات بتهمة "مخدرات".

وضبط المتهم" أحمد. ط .ع " 36 سنةعاطل مقيم شارع طنطا - دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 11331 لسنة 2014 قسم ثان ، والمقضى فيها بالسجن 10 سـنوات بتهمة " تزوير"، والمتهم"محمد .ع. أ" 30 سنة عاطل مقيم الشهداء - دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 183 لسنة 2010 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن 3 ســنوات بتهمة "سلاح نارى" والمتهم"عبدالفتاح .ع. م" 28 سنة عاطل مقيم ابوصوير المحطة ــ دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3129 لسنة 2013 جنايات مركز فايد والمقضى فيها بالسجن سـنتين بتهمة حيازة "سلاح نارى".

كما تم ضبط المتهم" حسن. م .ح " 43 سنة عاطل، مقيم المحطة الجديدة، دائرة قسم أول مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 747 لسن 2015 مركز الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 10 سـنوات بتهمة " شروع فى قتل" والمتهمة" هناء ن إ" 35 سنة محامية مقيمة بلبيس- الشرقية، مطلوب التنفيذ عليها فى الجناية رقم 483 لسنة2011 مركز القنطرة شرق، والمقضى فيها بالسجن 10 سـنوات بتهمة "تزوير".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة واخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.