"نيابة قنا" تباشر التحقيقات مع تاجرين بتهمة إحتكار 460 كيلو جرام سكر

تباشر نيابة قنا التحقيقات مع تاجرين بتهمة إحتكار كمية من السكر بدون فواتير وحبسها عن التداول تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء.

كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن قنا، بإشراف اللواء أيمن فتحي مدير المباحث الجنائية، ألقت القبض على كلا من "علاء الدين م ع 35 سنة صاحب محل بقالة" بعد العثور بحوزته على 110 كيلو جرام سكر و"أبو الحسن م س 55 سنة صاحب محل بقالة" بعد العثور بحوزته 350 كيلو جرام من السكر، تم إخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذى أمر باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين وتحرير محضر بتهمة إحتكار سلعة بدون فواتير وحبسها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.