التعليم: تطوير القبول بمدارس "نظام العمال" وألا يقل سن الطالب عن 18عاما

قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة بصدد تطوير نظام القبول فى المدارس التى تعمل بنظام العمال بحيث يتم قبول طلاب من العاملين فعليا فى المهن المختلفة، بشرط أن يكونوا من المؤمن عليهم وألا يقل سنهم عن 18 عاما.

وأضاف "الجيوشى"، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم إلزام الطلاب بالحضور بنسبة لا تقل عن 50% من أيام الدراسة الفعلية، إضافة إلى أن الوزارة تدرس أيضا السماح لمن حصل على الإعدادية ولم يلتحق فى العامين التاليين بسنة التخرج أن يلتحقوا بالمدارس المهنية.

وأوضح نائب الوزير أن الهدف من هذا النظام هو منح الطلاب فرصة بدلا من ضاع مستقبلهم.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة سوف تطبق هذا العام نص قانون التعليم والذى يقضى بحرمان الطالب من الامتحانات حال عدم تحقيقه 75% من الدروس المهنية والعملية، مشددا على أنه لن يكون هناك استثناءات لدخول الطلاب على أى نظام حتى العمال كما كان يحدث من قبل.

وأشار إلى أنه فى السنوات السابقة، كان يسمح للطالب المنتظم الذى تجاوز نسبة الغياب المقررة أن يختبر على نظام العمال، وهذا العام لن يتم استثناء أحد، مشيرا إلى أن الطالب لا بد له من الحضور والاستفادة من المدرسة والتدريبات الفعلية والعملية.

وتابع:" سيتم تطبيق منظومة الغياب الالكترونى لأول مرة بين طلاب التعليم الفنى لحصر الغياب وإعداد تقارير به".