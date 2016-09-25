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د. كوكصو: نهنئ المملكة بذكرى اليوم الوطني.. والأخوة عنوان العلاقات السعودية التركية

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زفت وكالة دعم وترويج الاستمثار التابعة لرئاسة الوزراء التركية التهنئة للسعوديين حكومة وشعباً، بذكرى اليوم الوطني الـ 86 للمملكة، في بادرة تحمل معها خالص معاني التقدير والمحبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولشعب المملكة، وتوثق عمق الروابط المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأشادت وكالة دعم وترويج الاستثمار بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

وأشارت إلى أن هذه المناسبة تزامنت مع انتهاء موسم الحج والنجاح الكبير الذي حققته المملكة في تنظيمه هذا العام بكل كفاءة وتفانٍ، وفق الرؤية والمنهجية في إدارة منظومة الحج، والتي مكنت ضيوف الرحمن من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأكد كبير المستشارين في الوكالة التابعة لرئاسة الوزراء التركية الدكتور مهندس مصطفى كوكصو، أن العلاقات التركية متينة في كل المجالات، ومن بينها القطاع التجاري الذي يشهد طفرة في التعاون والاستثمار المتبادل، لافتة إلى أن عدد الشركات السعودية المستثمرة في تركيا يصل إلى أكثر من 700 شركة بإجمالي استثمارات تصل إلى أكثر من ملياري دولار، مؤكدة أن هذه الاستثمارات وغيرها من الاستثمارت الأجنبية محمية بموجب اتفاقات لا يمكن تجاوزها بأي حال.

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