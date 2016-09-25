مليون طالب وطالبة في أربعة آلاف مدرسة بالرياض يحتفلون باليوم الوطني

يحتفل مليون طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام بمنطقة الرياض بذكرى اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة وذلك إحياءً لذكرى اليوم المجيد توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.

وقد اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد برنامج الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام 1437هــ تحت شعار (رؤية وطن) والذي ستقام فعالياته وأنشطته على مدى أسبوع كامل اعتبارًا من اليوم الأحد في أكثر من أربعة آلاف مدرسة حكومية وأهلية وبمشاركة أكثر من 85 ألف معلم ومعلمة.

وأهاب المرشد بكافة مكاتب التعليم إلى إيلاء المناسبة الرعاية والاهتمام لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتوجيه كافة المدارس لتوثيق فعالياتها ضمن برنامج نور "النشاط" وفق أربعة محاور هي التأسيس والتوحيد، الاستقرار والأمن والأمان، الانتشار والتطوير - دور القيادة الرشيدة في نشر الخير والسلام وخدمة الإسلام والمسلمين والاهتمام بالتعليم والتطوير في شتى نواحي الحياة وبناء الإنسان السعودي، رؤية 2030 ونشر ثقافة التحول الوطني.

وتتضمن خطة الاحتفاء باليوم الوطني بالعديد من الأنشطة والفقرات والفعاليات المتنوعة، منها زيارة أمير المنطقة، تفعيل الإذاعة الصباحية في المدارس بكلمات وجدانية وطنية، حوارات طلابية، مبادرتي الوطنية في مختلف المجالات والأنشطة، وطني في عيون أجدادي، أغرد لوطني، قصيدتي حزم وظفر، حكاية بطل، رسالة إلى جندي على الحدود، قلمي يفخر بمنجزات وطني، صورة لوطني، كلمة قائد، معرض وطن يسكن القلوب، لوحات فنية جدارية مجسمات، أناشيد وقصائد وطنية (فارس وطن، رؤية وطن)، مشاهد تمثيلية وعروض مسرحية، برامج تطوعية حبي عطاء، معارض مصغرة لمنتجات الطلاب، استثمار الإعلام الجديد في النشر عن المناسبة ورؤية المملكة، إنتاج مواد فلمية وطنية، إقامة بطولات رياضية.