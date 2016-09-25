ننعم بالأمن والأمان وتعصف الانقلابات والانقسامات بالدول من حولنا

إبراهيم بن علي المشيقح *

يومي ويومك ويوم أبناء وبنات الوطن جميعاً، من شمال المملكة لجنوبها ومن شرقها لغربها، يوم العز والفخر، ويوم الشكر والحمد لله، يوم لتجديد الوفاء والدعاء لمؤسس هذا الوطن والرجال المخلصين معه.

في هذه الأيام تحل الذكرى 86 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، في ظروف مختلفة، حيث ننعم بالأمن والأمان ولله الحمد في الوقت الذي تعصف الانقلابات والانقسامات بالدول من حولنا، كما يخوض بلدنا مرغماً معارك متنوعة في مجالات شتى للحفاظ على وحدته وأمنه وثوابته الدينية والوطنية التي رسخها المؤسس -طيب الله ثراه- في تعزيز للبناء الذي قام عليه هذا الوطن منذ الدولة السعودية الأولى.

فيستعيد المواطنون في هـذا اليوم ذكرى كفاح المؤسس الملك عبدالعزيز وأبناء الوطن المخلصين لبناء دولة عربية إسلامية لها مكانتها الدينية والسياسية والحضارية والاقتصادية بين الأمم، ولسان حالهم جميعاً ربنا اغفر لمن وحّد هذا الوطن واجزه عنا خير الجزاء وأدم علينا يا رب نعمة الأمن والإيمان.

وفي هذا اليوم أيضاً فرصة ليعيش المواطنون بلدهم – كما يردد الأمير سلطان بن سلمان دوماً- ويتعرفون إلى تاريخ ومنجزات وطنهم في شتى المجالات، ولا يوجد أكثر تأثيراً وفاعلية في تعريفهم بذلك من المتاحف الخاصة والعامة والمواقع التاريخية والتراثية التي تحتضن كنوزاً من تاريخ وحضارة المملكة وتتوفر في جميع مناطق المملكة.

أدعو الله العلي القدير بفضله ومنه وكرمه أن يحفظ لوطننا دينه وأمنه وولاة أمره وأن تتكرر هذه المناسبة وتعود علينا مرارا والوطن وقيادته وشعبه بأحسن حال وأن يحفظ علينا في وطننا نعمة الأمن والأمان إنه على ذلك قدير.