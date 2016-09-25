أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ننعم بالأمن والأمان وتعصف الانقلابات والانقسامات بالدول من حولنا

Google+ Print
ننعم بالأمن والأمان وتعصف الانقلابات والانقسامات بالدول من حولنا ننعم بالأمن والأمان وتعصف الانقلابات والانقسامات بالدول من حولنا

إبراهيم بن علي المشيقح *

يومي ويومك ويوم أبناء وبنات الوطن جميعاً، من شمال المملكة لجنوبها ومن شرقها لغربها، يوم العز والفخر، ويوم الشكر والحمد لله، يوم لتجديد الوفاء والدعاء لمؤسس هذا الوطن والرجال المخلصين معه.

في هذه الأيام تحل الذكرى 86 لليوم الوطني للمملكة العربية ، في ظروف مختلفة، حيث ننعم بالأمن والأمان ولله الحمد في الوقت الذي تعصف الانقلابات والانقسامات بالدول من حولنا، كما يخوض بلدنا مرغماً معارك متنوعة في مجالات شتى للحفاظ على وحدته وأمنه وثوابته الدينية والوطنية التي رسخها المؤسس -طيب الله ثراه- في تعزيز للبناء الذي قام عليه هذا الوطن منذ الدولة السعودية الأولى.

فيستعيد المواطنون في هـذا اليوم ذكرى كفاح المؤسس الملك عبدالعزيز وأبناء الوطن المخلصين لبناء دولة عربية إسلامية لها مكانتها الدينية والسياسية والحضارية والاقتصادية بين الأمم، ولسان حالهم جميعاً ربنا اغفر لمن وحّد هذا الوطن واجزه عنا خير الجزاء وأدم علينا يا رب نعمة الأمن والإيمان.

وفي هذا اليوم أيضاً فرصة ليعيش المواطنون بلدهم – كما يردد الأمير سلطان بن سلمان دوماً- ويتعرفون إلى تاريخ ومنجزات وطنهم في شتى المجالات، ولا يوجد أكثر تأثيراً وفاعلية في تعريفهم بذلك من المتاحف الخاصة والعامة والمواقع التاريخية والتراثية التي تحتضن كنوزاً من تاريخ وحضارة المملكة وتتوفر في جميع مناطق المملكة.

أدعو الله العلي القدير بفضله ومنه وكرمه أن يحفظ لوطننا دينه وأمنه وولاة أمره وأن تتكرر هذه المناسبة وتعود علينا مرارا والوطن وقيادته وشعبه بأحسن حال وأن يحفظ علينا في وطننا نعمة الأمن والأمان إنه على ذلك قدير.

  • مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم*

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية