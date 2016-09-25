خالد بن حمد العبدالهادي *

يعيش وطننا الغالي فرحة عظيمة باليوم الوطني السادس والثمانين لتوحيده وأمنه ورخاء شعبه، ستة وثمانون عاما شهد هذا الوطن نهضة تنموية على جميع المستويات وإنجازات وبناء مستمرة لتحقق مستقبل زاهر وأمة عظيمة تستمد قوتها ووحدتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

إن ما تشهده المملكة اليوم من نهضة وازدهار هو بلا شك ثمار زمن التوحيد المبارك وما أفاء الله على مملكتنا الغالية من الثروات وما أولته قيادتنا من اهتمام ورعاية حتى غدونا لا تشرق شمسنا إلا على عطاء ولا تغرب إلا على بناء وتطوير لجميع وزارات وأجهزة الدولة، ومنها قطاع الدفاع المدني الذي شهد دعماً لا محدود وتطوراً مشهوداً أسهم بعون الله في تحقيق أهدافه المتمثلة في حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي يوم الوطن أدعو الله أن يحفظ حكومتنا الرشيدة وأن يسدد على طريق الخير خطاها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وإلى ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.