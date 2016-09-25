يوم نستحضر فيه القيم والمفاهيم الوطنية

فهد راضي الراضي *

شمس اليوم الأول من الميزان في كل عام تشرق علينا ونحن نتذكر مع نورها فجر اليوم الوطني لمملكتنا الغالية حيث نحتفي هذا العام بالذكرى السادسة والثمانين عاماً حافلة بالإنجازات على أرض وطننا المعطاء الذي وضع أساس بنيانه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - تحت راية التوحيد وأرسى قواعد دولته الفتية على أرض الجزيرة العربية مستمداً دستورها ومنهاجها من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبدل خوفها أمنا وجهلها علماً وفقرها رجاء وازدهاراً وأكد أن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لم يكتف ببناء هذه الوحدة السياسية والحفاظ عليها فقط بل سعى إلى تطويرها وإصلاحها في المجالات المختلفة، حتى استطاع بفضل من الله سبحانه وتعالى أن يضع الأساس لنظام إسلامي شديد الثبات والاستقرار مع التركيز على المسؤوليات وتحديد الصلاحيات، وقد كان الهدف الأسمى للموحد الملك عبد العزيز خلال جهاده الطويل هو إقامة شريعة الله من منابعها الصافية وواصل من بعده أبناؤه البررة.

إننا إذ نحتفل هذه الأيام بذكرى يومنا الوطني فإننا نحاول أن نستحضر فيه القيم والمفاهيم الوطنية ونقدر التضحيات والجهود المضنية التي صاحبت بناء هذا الكيان العملاق، لنعبر عما تكنه صدورنا من محبة وتقدير لهذه الأرض المباركة ولمن كان لهم الفضل بعد الله تعالى في ما تنعم به بلادنا من رفاهية واستقرار، فمن نعم الله على هذه البلاد الطاهرة أن اختصها بقادة في سمو مكانتها وخصوصيتها، فلم تتوقف مسيرة الخير والنماء منذ أن جمع الله شمل هذه البلاد على المؤسس رحمه الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بل واصل ابناؤه البررة من بعده المسيرة واصبحنا في مصاف الدول الكبرى ولله الحمد.