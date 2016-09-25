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الملك سلمان قاد المملكة للتميز في كافة المحافل الدولية والمحلية

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الملك سلمان قاد المملكة للتميز في كافة المحافل الدولية والمحلية الملك سلمان قاد المملكة للتميز في كافة المحافل الدولية والمحلية

عميد: عبدالله بن ناصر المحترش *

لا نلوم مشاعرنا إذا فاضت فرحاً وهى تستعيد ذكرى يوم مجيد في ذاكرة ووجدان المواطن السعودي فذاكرتنا تستلهم بكل الخير والاعتزاز صفحات من التضحية والبطولات التي سطرها الملك الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن لهذا الكيان الكبير. إن ذكرى اليوم الوطني 86 للملكة العربية هو تمجيد صادق لوحدة أمة توحدت بعد شتات وفرقة وتناحر ليضمها وطن واحد فعم الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار ومضرباً للأمثال في تحقيق الأمن والأمان ودحر الإرهاب والفكر الضال. لقد حققت المملكة العربية السعودية وفي أقل من عامين من تولي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم حضوراً مميزاً في مختلف المحافل الداخلية والدولية والاقتصادية والسياسية فهنيئاً لهذا الوطن الكبير لقيادته الرشيدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وزير الداخلية وولي ولي عهده وزير الدفاع حفظهم الله جميعاً حفظ الله وطننا من كل مكروه وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.

  • مدير إدارة مرور منطقة القصيم المكلف

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