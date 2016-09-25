«الولاية على أموال القاصرين» تسعى للربط الإلكتـرونـي مع الجهـات الحكـومـيـة

الشيخ عبدالعزيز المهنا

تسعى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى الربط إلكترونياً مع عدد من الجهات الحكومية في المجالات التي تخص الهيئة معها.

وأوضح رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز المهنا أن الهيئة تعمل على الربط مع كل من مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية للحصول على معلومات القاصرين بشكل آني، وكذلك الربط مع وزارة العدل لمعرفة معلومات المشمولين بالنظام وصكوك الولاية والأحكام التي لها علاقة باختصاص الهيئة.

وأضاف أن الهيئة تسعى للربط مع وزارة الخارجية لرصد أموال الغائبين والمتوفين خارج المملكة، إلى جانب الربط مع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الشؤون البلدية القروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المالية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار.

وذكر رئيس هيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ان هذا الربط سيسهم في التيسير من عمل الهيئة وعمل الجهات الاخرى، بحيث لا يتطلب الامر مراجعات وخطابات، وكل هذا من اجل خدمة المشمولين بنظام الهيئة.