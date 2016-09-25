لجنة الحج المركزية تناقش الاستعدادات لموسم العمرة

الأمير خالد الفيصل

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، غداً (الاثنين) اجتماع اللجنة الذي يعد الأول بعد نجاح موسم حج 1437هــ.

وفي بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة فإن الاجتماع سيستعرض إيجابيات موسم الحج الماضي ويضع الخطط لتعزيزها فيما ستتم مناقشة السلبيات التي تم رصدها ميدانيا لتلافيها في المواسم المقبلة.

وذكر البيان أن لجنة الحج المركزية ستستعرض أيضاً خطط الجهات ذات العلاقة لموسم العمرة، مبينة أن أمير منطقة مكة المكرمة يشدد دوماً على ضرورة البداية المبكرة والجادة استعداداً لموسمي الحج والعمرة المقبلين.

وأشار بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة، إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة تبدأ في كل عام فور انتهاء موسم الحج في التخطيط للموسم المقبل وعلى مدى عام يتم التخطيط وعقد ورش العمل لمناقشة الخطط والاستعدادات التي تضمن بعد توفيق الله نجاح موسم الحج وفاعلية الخطط التي تضعها الجهات لهذه المناسبة الإسلامية