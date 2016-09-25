«جازان» تحتفي بالوطن بمشاركة المرابطين وأبناء الشهداء

الأطفال بالمنطقة يتغنون بحب الوطن

توشحت الميادين العامة والمحلات التجارية بمختلف محافظات ومراكز منطقة جازان اللونين الأخضر والأبيض بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ86 للمملكة، والتي زاد من جمالها اللوحات الإعلانية والأعلام التي تتنافس مع مصابيح الإضاءة في إبراز فرحة المواطنين باليوم الوطني.

وفي القرية التراثية، غطت الأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، أرجاء القرية التي شهدت احتفال منطقة جازان، بداية بمسيرة الخيول والرقصات الشعبية، فضلاً عن العديد من الفعاليات الوطنية، والتي تستهدف جميع أفراد العائلة.

كما شهدت القرية التراثية عرض لمركبات الدوريات الأمنية التي أنطلقت من وسط جازان مروراً بجزيرة المرجان وصولاً إلى القرية، كما قدمت عروض الفلكلور الشعبي الذي تتميز به منطقة جازان، وشارك عدد من جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي معبرين عن فخرهم واعتزازهم بمناسبة يوم الوطن، وشهد الاحتفال تكريم عدداً من أبناء الشهداء.

عروض الخيول بالقرية التراثية

الفلكلور الشعبي المميز بمنطقة جازان

عرض لمركبات الدوريات الأمنية