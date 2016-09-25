أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«جازان» تحتفي بالوطن بمشاركة المرابطين وأبناء الشهداء

Google+ Print
0ac1b060c57fb219d492936d043d706e.jpg

الأطفال بالمنطقة يتغنون بحب الوطن

توشحت الميادين العامة والمحلات التجارية بمختلف محافظات ومراكز منطقة جازان اللونين الأخضر والأبيض بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ86 للمملكة، والتي زاد من جمالها اللوحات الإعلانية والأعلام التي تتنافس مع مصابيح الإضاءة في إبراز فرحة المواطنين باليوم الوطني.

وفي القرية التراثية، غطت الأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، أرجاء القرية التي شهدت احتفال منطقة جازان، بداية بمسيرة الخيول والرقصات الشعبية، فضلاً عن العديد من الفعاليات الوطنية، والتي تستهدف جميع أفراد العائلة.

كما شهدت القرية التراثية عرض لمركبات الدوريات الأمنية التي أنطلقت من وسط جازان مروراً بجزيرة المرجان وصولاً إلى القرية، كما قدمت عروض الفلكلور الشعبي الذي تتميز به منطقة جازان، وشارك عدد من جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي معبرين عن فخرهم واعتزازهم بمناسبة يوم الوطن، وشهد الاحتفال تكريم عدداً من أبناء الشهداء.

image 0

عروض الخيول بالقرية التراثية

image 0

الفلكلور الشعبي المميز بمنطقة جازان

image 0

عرض لمركبات الدوريات الأمنية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية