عروض عسكرية تبهج احتفال اليوم الوطني في الجبيل الصناعية

احتضنت مدينة الجبيل الصناعية مساء أمس الأول عروض القوات المسلحة ممثلة في الأسطول الشرقي والدفاع الجوي بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل د. مصلح بن حامد العتيبي وقائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي اللذان دشنا المعرض المصاحب للفعاليات قبيل انطلاق العروض.

وتضمنت احتفالات اليوم الوطني، برامج وأنشطة استعراضية وترفيهية بعضها يقام للمرة الأولى في المدينة بالتعاون مع القوات البحرية ممثلة بقيادة الأسطول الشرقي وقوات الدفاع الجوي وقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية.

وستستمر الفعاليات إلى اليوم (الأحد)، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً في موقعين مختلفين الأول على شاطئ الفناتير الجنوبي بالقرب من المسرح الروماني حيث شاهد الجميع استعراضات قوات الأسطول الشرقي بدءًا من زوارق المهام الخاصة وإنزال الغواصين والإنزال السريع والمُحْكم والانتشال والقفز المظلي.

وافتتح اللواء البحري الركن فهد الغفيلي ود. مصلح العتيبي معرض القوات المسلحة الذي شارك فيه مجموعة القوات الخاصة للأسطول الشرقي وقوات الدفاع الجوي ومعرض الفنون التشكيلية الذي تضمن أعمالا لعدد من الفنانين السعوديين من مختلف أنحاء المملكة تنوعت مواضيع أعمالهم بين رموز الوطن وحضارته والتقاليد المحلية والبطولات ويضم المعرض كذلك صور مطبوعة على خامات قطنية تظهر بشكل مميز التباين بين ماضي وحاضر مدينة الجبيل. كما شمل البرنامج ركناً مخصصاً للتصوير الفوتوغرافي كما تم إشعال الألعاب النارية لتضيء سماء شاطئ الفناتير الجنوبي.

عناصر من فرق الضفادع البشرية بالقوات الخاصة البحرية