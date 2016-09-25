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عبدالله بن فيصل يرعى احتفال سـفارة المملكـة بواشـنطن

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رعى صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الاحتفال الذي نظمته سفارة المملكة بمقرها في واشنطن بمناسبة اليوم الوطني الـ86، وكان سموه في مقدمة مستقبلي ضيوف الحفل. شهد الحفل حضورًا كبيرًا ومتميزًا من جانب عدد من المسؤولين في إدارة فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ومسؤولين من الإدارات الأميركية السابقة، وكبار أعضاء الكونجرس والمسوؤلين في الوزارات الأميركية والسفراء السابقين لأميركا في المملكة.

كما شهد الحفل حضور سفراء الدول العربية والإسلامية والصديقة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وعدد كبير من المواطنين والمبتعثين، وأعضاء الجالية العربية والإسلامية في واشنطن، كما حضر المناسبة الملاحق ومدراء المكاتب الملحقة بالسفارة بالإضافة إلى منسوبي السفارة.

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الحفل شهد حضور كبار أعضاء الكونجرس الأميركي

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حضور سفراء الدول العربية والإسلامية والصديقة

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الأمير عبدالله بن فيصل ومنسوبو السفارة بالاحتفال

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