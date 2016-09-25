هادي: الانقلابيون يواصلون حربهم المدمرة غير مكترثين لمرجعيات السلام

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الانقلابيين في بلاده يواصلون حربهم المدمرة، في الوقت الذي تحرص فيه السلطات الشرعية على تحقيق السلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأشار هادي لدى لقائه الليلة الماضية في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هامش أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى استمرار قادة الانقلاب في تعنتهم وعدم اكتراثهم لمرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية. وبحث الجانبان خلال اللقاء التطورات على الساحة اليمنية وجهود الأمين العام للأمم المتحدة في دعم اليمن وعملية التحول التي شهدها منذ العام 2011 م, إضافة إلى مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالواقع اليمني والهادفة لتجاوز تحدياته.

واستعرض الرئيس اليمني الأوضاع في بلاده بجوانبها المختلفة ومنها ما يتصل بالحالة الإنسانية التي آلت إليها الأوضاع في عدد من المحافظات، خاصة في محافظة تعز التي تعاني من أوضاع إنسانية غاية في التعقيد جراء الحرب والحصار التي تفرضه المليشيات الانقلابية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون بجهود الرئيس هادي، لإحلال السلام في اليمن، معرباً عن تطلعه في أن يسود السلام اليمن من خلال الحوار وبالتعاون مع المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

في هذه الاثناء نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أمس وقفة احتجاجية في ساحة الأمم المتحدة في جنيف للتعبير عن رفض تجنيد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للأطفال باليمن وزجهم في الصراع.

وانضم لوقفة التحالف أمام مجلس حقوق الإنسان عدد من المنظمات غير الحكومية كما انضم إلى الوقفة الاحتجاجية أبناء الجالية اليمنية في الدول الأوربية الأخرى ومنها فرنسا وألمانيا وهولندا للتنديد بجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في اليمن، خاصة تجنيد الأطفال، مطالبين المجتمع الدولي بمحاسبتهم على تلك الجرائم. ووجهت المنظمات الحقوقية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بيانا طالبت فيه مجلس حقوق الإنسان بإدانة انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق الأطفال والزج بهم علي جبهات القتال.

وطالبت الاجتماع في دورته 33 الخاص لمنظمة حقوق الإنسان المنعقد في حاليا في جنيف بإدانة ممارسات الميليشيات القمعية التي تمارسها ضد الأبرياء في اليمن عموماً وخاصة الأطفال.

كما دعا البيان مجلس الأمن الدولي بالعمل على تنفيذ قراراته بشأن اليمن.

وكان التحالف اليمني قد أصدر تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في اليمن يغطي الشهور الستة لأولى من العام الجاري 2016 ، وأكد التقرير مقتل 1146 مدنيا بينهم 373 طفلا و68 امرأة ، وإصابة 4044 مدنيا بينهم 1067 طفلا و369 امرأة.