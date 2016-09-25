الأمير محمد بن سلمان ضمن قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة في الأسواق العالمية

اختير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضمن قائمة أكثر 50 شخصية عالمية مؤثرة في الأسواق العالمية التي أعلنتها "بلومبيرغ" أمس.

وكان سموه الشخصية العربية الوحيدة، محتلا الترتيب 42 ضمن القائمة التي ضمت الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورجل الأعمال وارن بافيت ومارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك وماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي.

وسموه مهندس الرؤية الوطنية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذين تعول عليهما المملكة في توجهها الاقتصادي والتنموي الجديد في عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وسبق أن كشف الأمير محمد بن سلمان عن تخصيص 5%من الشركة العملاقة أرامكو للاكتتاب المزمع في تنفيذه العام 2018.